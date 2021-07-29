Три пожара произошли на Кипре

Три сильных пожара произошли на юге Кипра в среду. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за пожаров пришлось эвакуировать жителей нескольких домов, а также перекрыть дорогу между Лимасолом и Никосией.

Один из пожаров произошел вблизи деревни Пентакомо, еще один пожар имел место между деревнями Калавасос и Тохни.

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