Три пожара произошли на Кипре

Три сильных пожара произошли на юге Кипра в среду. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за пожаров пришлось эвакуировать жителей нескольких домов, а также перекрыть дорогу между Лимасолом и Никосией.

Один из пожаров произошел вблизи деревни Пентакомо, еще один пожар имел место между деревнями Калавасос и Тохни.

