Три пожара произошли на Кипре
29 июля 202100:57
Три сильных пожара произошли на юге Кипра в среду. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что из-за пожаров пришлось эвакуировать жителей нескольких домов, а также перекрыть дорогу между Лимасолом и Никосией.
Один из пожаров произошел вблизи деревни Пентакомо, еще один пожар имел место между деревнями Калавасос и Тохни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru