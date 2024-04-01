В районе Анапы из горящего автобуса эвакуировали более 40 детей

По данным полиции, на выезде из села Гай-Кодзор водитель заметил задымление моторного отсека. Он остановил автобус, а затем вместе с сопровождающими вывел детей из автобуса.

«Эвакуировано 42 ребёнка и пятеро взрослых. Никто не пострадал. Через полчаса после инцидента дети были возвращены в детский лагерь», - уточнили в МВД

Также в ведомстве отметили, что автобус был технически исправен и с действующим техническим осмотром. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Ярославской области столкнулись поезд и автобус, По предварительным данным, погибли восемь человек, , напоминает телеканал «360».

