В районе Анапы из горящего автобуса эвакуировали более 40 детей
В Краснодарском крае в районе Анапы сгорел автобус, перевозивший детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, на выезде из села Гай-Кодзор водитель заметил задымление моторного отсека. Он остановил автобус, а затем вместе с сопровождающими вывел детей из автобуса.
«Эвакуировано 42 ребёнка и пятеро взрослых. Никто не пострадал. Через полчаса после инцидента дети были возвращены в детский лагерь», - уточнили в МВД
Также в ведомстве отметили, что автобус был технически исправен и с действующим техническим осмотром. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Ярославской области столкнулись поезд и автобус, По предварительным данным, погибли восемь человек, , напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru