В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Россияне пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные сервиса Downradar.
Сбой произошел после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб от пользователей.
Ранее Роскомнадзор заявил о кратном росте нагрузки на серверы популярных интернет-сервисов. В Москве зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По предварительным данным, в нападении участвовали несколько человек в камуфляже. Погибли 40 человек, более 100 пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru