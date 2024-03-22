В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Сбой произошел после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб от пользователей.

Ранее Роскомнадзор заявил о кратном росте нагрузки на серверы популярных интернет-сервисов. В Москве зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По предварительным данным, в нападении участвовали несколько человек в камуфляже. Погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, сообщает «Радиоточка НСН».

