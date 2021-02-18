В работе сервисов «Яндекса» зафиксирован сбой
Сбой в работе сервисов «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка» и «Яндекс. Такси» произошёл в четверг 18 февраля, сообщает ТАСС.
В компании уточнили, что у пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом ко всем сервисам «Яндекс Go», специалисты работают над устранением проблем.
Кроме того, сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в работе сервисов «Яндекса». Болшинство пользователей (80%) пожаловались на проблемы с работой сайта, 15% сообщили о преблемах при работе с почтой, а ещё 4% - с деньгами.
Ранее в «Яндексе» заявили об утечке данных 4887 пользователей почты, сообщает РИА ФАН. В компании заявили, что это произошло по вине сотрудника, который предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.
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