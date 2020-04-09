В Пятигорске задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с детьми

В Пятигорске задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с двумя детьми, сообщил глава города Андрей Скрипник.

Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми и объявил их заложниками. Он требовaл большой выкуп, а также хотел, чтобы ему предостaвили возможность покинуть стрaну.