В Москве спецназ взял штурмом квартиру с заложницей
24 марта 202014:54
В Москве спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру, в которой мужчина удерживал в заложниках собственную супругу.
Инцидент произошел накануне, 23 марта. В полицию поступил сигнал о том, что 39-летний мужчина в квартире на Шипиловском проезде удерживает свою жену и угрожает ей ножом.
Стражи порядка решили взять квартиру штурмом, в ходе операции заложница не пострадала, сообщает АГН Москва. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
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