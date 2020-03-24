В Москве спецназ взял штурмом квартиру с заложницей

В Москве спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру, в которой мужчина удерживал в заложниках собственную супругу.

Инцидент произошел накануне, 23 марта. В полицию поступил сигнал о том, что 39-летний мужчина в квартире на Шипиловском проезде удерживает свою жену и угрожает ей ножом.

Стражи порядка решили взять квартиру штурмом, в ходе операции заложница не пострадала, сообщает АГН Москва. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

