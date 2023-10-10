В Пулково у гражданина Грузии нашли трубку с остатками марихуаны

Гражданину Грузии грозит тюремный срок до семи лет за неочищенную от марихуаны курительную трубку, которую он провез с собой из Турции в Россию. Об этом пишет Baza.

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Сотрудники петербургского аэропорта Пулково обнаружили прибор у 34-летнего грузина, прилетевшего в Россию 16 августа, и отдали ее на экспертизу. Спустя месяц эксперты наскребли со стенок приспособления 0,08 грамм марихуаны.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. За такой вес ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее в Челябинске завели дело из-за рекламы мухоморов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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