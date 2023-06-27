Аэропорт Минеральных Вод возобновил прием и выпуск самолетов
27 июня 202300:01
Аэропорт Минеральных Вод закончил устранение обнаруженных дефектов на взлетно-посадочной полосе, сообщает Росавиация.
В настоящее время воздушная гавань полностью готова к приему и выпуску авиалайнеров.
Ранее стало известно, что аэропорт закрыли из-за разрушения незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлётно-посадочный полосы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru