Аэропорт Минеральных Вод возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Минеральных Вод закончил устранение обнаруженных дефектов на взлетно-посадочной полосе, сообщает Росавиация.

Путин заявил, что Росавиация должна цифровизировать воздушное движение

В настоящее время воздушная гавань полностью готова к приему и выпуску авиалайнеров.

Ранее стало известно, что аэропорт закрыли из-за разрушения незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной взлётно-посадочный полосы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: min-vodi.ru
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