В Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ

Взрыв баллонного бытового газа произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Опочка Псковской области. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Пострадали 2 человека – они госпитализированы. Погибших нет. Повреждены 3 квартиры и 2 автомобиля», — подчеркнул губернатор.

Ведерников указал, что пожарные быстро прибыли на место ЧП и за 15 минут ликвидировали возникшее после взрыва возгорание. Жители многоэтажки покинули здание, при необходимости власти готовы предоставить им пункт временного размещения.

Ранее в жилом доме в Стерлитамаке в одной из квартир произошел взрыв из-за утечки газа, один человек погиб.

