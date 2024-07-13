В Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ
Взрыв баллонного бытового газа произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Опочка Псковской области. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Пострадали 2 человека – они госпитализированы. Погибших нет. Повреждены 3 квартиры и 2 автомобиля», — подчеркнул губернатор.
Ведерников указал, что пожарные быстро прибыли на место ЧП и за 15 минут ликвидировали возникшее после взрыва возгорание. Жители многоэтажки покинули здание, при необходимости власти готовы предоставить им пункт временного размещения.
Ранее в жилом доме в Стерлитамаке в одной из квартир произошел взрыв из-за утечки газа, один человек погиб.
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