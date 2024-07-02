Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Стерлитамаке

В результате взрыва погиб один человек, еще семеро пострадали, в том числе двое детей.



Очевидцы сообщают, что ударной волной выбило окна — стекла отлетели на несколько метров. На месте происшествия работают несколько реанимобилей и пожарные.

Ранее при подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека, напоминает RT.

