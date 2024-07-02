Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Стерлитамаке
2 июля 202411:08
В Стерлитамаке из-за утечки газа в квартире произошел взрыв, сообщили в городской администрации.
В результате взрыва погиб один человек, еще семеро пострадали, в том числе двое детей.
Очевидцы сообщают, что ударной волной выбило окна — стекла отлетели на несколько метров. На месте происшествия работают несколько реанимобилей и пожарные.
Ранее при подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru