СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции

Задержанный в Бодруме по делу о взрыве в Москве Евгений Серебряков проходит медицинское обследование перед возможной экстрадицией. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме подозреваемого в деле о взрыве автомобиля в Москве. По информации агентства, вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, чье имя не раскрывается.