СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции
Задержанный в Бодруме по делу о взрыве в Москве Евгений Серебряков проходит медицинское обследование перед возможной экстрадицией. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме подозреваемого в деле о взрыве автомобиля в Москве. По информации агентства, вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, чье имя не раскрывается.
В среду утром на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы.
Замоскворецкий суд сообщил, что объявленный в международный розыск Серебряков был заочно арестован и ему предъявлено обвинение, передает «Радиоточка НСН».
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