В промышленном районе Екатеринбурга произошел взрыв

Взрыв произошел в промышленной зоне вблизи поселка Рудный, находящегося на юге Екатеринбурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26

В настоящее время данных о пострадавших нет.

По информации агентства, в результате взрыва произошел выброс газов. На место происшествия направлены специалисты химзащиты для оценки обстановки.

Жителей ближайших районов просят не открывать окна и не выходить на улицу, пишет агентство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывЕкатеринбург
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