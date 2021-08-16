В промышленном районе Екатеринбурга произошел взрыв
16 августа 202120:16
Взрыв произошел в промышленной зоне вблизи поселка Рудный, находящегося на юге Екатеринбурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время данных о пострадавших нет.
По информации агентства, в результате взрыва произошел выброс газов. На место происшествия направлены специалисты химзащиты для оценки обстановки.
Жителей ближайших районов просят не открывать окна и не выходить на улицу, пишет агентство.
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16 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru