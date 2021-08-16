В промышленном районе Екатеринбурга произошел взрыв

Попавшие в зону наводнения крымчане получат компенсации на этой неделе Внутренние цены на зерно в России растут Минпросвещения поддержало Кузнецову, выступившую против принудительной вакцинации в школах Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане Посол РФ: Ситуация в Кабуле после прихода талибов лучше, чем ранее