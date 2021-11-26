В прокуратуре проверят информацию об игре на раздевание в сахалинской школе

В прокуратуре Томаринского района Сахалинской области проверят информацию об игре на раздевание в одной из школ региона, сообщает портал astv.ru.

По некоторым данным, в одном из учебных заведений села Пензенское восьмиклассники во время урока снимали одежду прямо перед учительницей. Инцидент был запечатлен на видео, которое попало в сеть. После случившегося преподавательница уволилась.

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В ведомстве подчеркнули, что оценят соответствия действий сотрудников школы законодательству об образовании и основных гарантиях прав ребенка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае учительница заставила четвероклассницу, забывшую сменку дома, ходить по школе босиком.

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ФОТО: Скрин с видео
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