В прокуратуре проверят информацию об игре на раздевание в сахалинской школе

В прокуратуре Томаринского района Сахалинской области проверят информацию об игре на раздевание в одной из школ региона, сообщает портал astv.ru.

По некоторым данным, в одном из учебных заведений села Пензенское восьмиклассники во время урока снимали одежду прямо перед учительницей. Инцидент был запечатлен на видео, которое попало в сеть. После случившегося преподавательница уволилась.