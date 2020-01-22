В прокуратуре опровергли взрыв на горящем у Магадана траулере

22 января 202009:12

Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла информацию о том, что на горящем в Охотском море в акватории Магадана траулере «Энигма Астралис» был взрыв.

Старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова также сообщила, что в результате ЧП разлива топлива нет, передает РИА Новости.

Сейчас на судне горение продолжается. К нему подошло спасательное судно «Сибирский», разрабатывается план тушения. О причинах возгорания на «Энигме Астралис» пока ничего неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

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Известно, что на борту горящего судна находится 250 тонн топлива, передает life.ru.

Экипаж траулера состоит из 47 человек, всех людей эвакуировали.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на борту траулера, а также угрозе нового взрыва. О пожаре на рыболовецком судне стало известно во вторник, 21 января, утром.

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ФОТО: аккаунт moryakidv в Instagram
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