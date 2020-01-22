В прокуратуре опровергли взрыв на горящем у Магадана траулере
Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла информацию о том, что на горящем в Охотском море в акватории Магадана траулере «Энигма Астралис» был взрыв.
Старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова также сообщила, что в результате ЧП разлива топлива нет, передает РИА Новости.
Сейчас на судне горение продолжается. К нему подошло спасательное судно «Сибирский», разрабатывается план тушения. О причинах возгорания на «Энигме Астралис» пока ничего неизвестно, сообщает РЕН ТВ.
Известно, что на борту горящего судна находится 250 тонн топлива, передает life.ru.
Экипаж траулера состоит из 47 человек, всех людей эвакуировали.
Ранее СМИ сообщили о взрыве на борту траулера, а также угрозе нового взрыва. О пожаре на рыболовецком судне стало известно во вторник, 21 января, утром.
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