«Адмирала Кузнецова» после пожара признали пригодным к ремонту

«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», - заявил он агентству.

Однако глава ОСК подчеркнул, что на подсчет полученного судном ущерба уйдет какое-то время.

В результате пожара, который начался на крейсере на минувшей неделе во время сварочных работ, погибли двое военнослужащих. Среди них – офицер службы живучести судна, сообщает RT.

«Адмирал Кузнецов» находился в Мурманске на ремонте, его должны были вернуть в строй в 2021 году. Однако в связи с инцидентом его возвращение может быть отложено до 2023 года, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на экспертов.

