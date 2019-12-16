«Адмирала Кузнецова» после пожара признали пригодным к ремонту
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» после недавнего пожара не получил критических повреждений. Судно будет отремонтировано и возвращено в строй военно-морского флота России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», - заявил он агентству.
Однако глава ОСК подчеркнул, что на подсчет полученного судном ущерба уйдет какое-то время.
В результате пожара, который начался на крейсере на минувшей неделе во время сварочных работ, погибли двое военнослужащих. Среди них – офицер службы живучести судна, сообщает RT.
«Адмирал Кузнецов» находился в Мурманске на ремонте, его должны были вернуть в строй в 2021 году. Однако в связи с инцидентом его возвращение может быть отложено до 2023 года, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на экспертов.
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