В припаркованной машине на западе Москвы нашли похожий на гранату предмет

В одном из районов на западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату Ф-1, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Сообщается, что припаркованный автомобиль находится на улице Крылатские холмы. Территорию вокруг оцепили.

По данным Telegram-канала Baza, граната оказалась страйкбольной.

Ранее мужчина пытался вылететь в Оренбург из московского аэропорта Шереметьево с боевой гранатой в багаже. Сотрудники службы безопасности перекрыли вход номер три и перенаправили пассажиров на четвертый, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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