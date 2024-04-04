В припаркованной машине на западе Москвы нашли похожий на гранату предмет
4 апреля 202419:46
В одном из районов на западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату Ф-1, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается, что припаркованный автомобиль находится на улице Крылатские холмы. Территорию вокруг оцепили.
По данным Telegram-канала Baza, граната оказалась страйкбольной.
Ранее мужчина пытался вылететь в Оренбург из московского аэропорта Шереметьево с боевой гранатой в багаже. Сотрудники службы безопасности перекрыли вход номер три и перенаправили пассажиров на четвертый, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru