В приморском зоопарке пьяная женщина забралась в вольер к льву

В Приморье женщина получила травму руки после того, как забралась в вольер к льву.

«Судя по видео, она осмотрелась и начала перелазить через ограждение, в метре от которого висит табличка «За ограждения не заходить». В этот момент к ней с криками побежали наши сотрудники, но женщина не остановилась. Все произошло в считанные секунды», - говорится в заявлении зоопарка.

На место ЧП была вызвана бригада скорой помощи. В итоге врачи госпитализировали пострадавшую.

Отмечается, что женщина была нетрезвая. Ей сделали замечание и предупредили, что могут попросить покинуть территорию, если она не успокоится, потому что инцидента со львом она зашла в подсобное помещение зоопарка.

