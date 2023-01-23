В приморском зоопарке пьяная женщина забралась в вольер к льву
В Приморье женщина получила травму руки после того, как забралась в вольер к льву.
«Судя по видео, она осмотрелась и начала перелазить через ограждение, в метре от которого висит табличка «За ограждения не заходить». В этот момент к ней с криками побежали наши сотрудники, но женщина не остановилась. Все произошло в считанные секунды», - говорится в заявлении зоопарка.
На место ЧП была вызвана бригада скорой помощи. В итоге врачи госпитализировали пострадавшую.
Отмечается, что женщина была нетрезвая. Ей сделали замечание и предупредили, что могут попросить покинуть территорию, если она не успокоится, потому что инцидента со львом она зашла в подсобное помещение зоопарка.
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