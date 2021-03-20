В Приморском крае сгорела птицеферма
20 марта 202105:39
Пожар на площади в 600 квадратных метров произошел в здании птицефермы в селе Чернышевка Приморского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Отмечается, что сигнал о возгорании сельхозпостройки поступил в дежурную часть в пятницу в 19:30 по местному времени. К 21:00 пожар локализовали, к 01:19 субботы полностью ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал.
Однако, по данным местных СМИ, при пожаре погибло около тысячи кур.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru