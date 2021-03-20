Пожар на площади в 600 квадратных метров произошел в здании птицефермы в селе Чернышевка Приморского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Отмечается, что сигнал о возгорании сельхозпостройки поступил в дежурную часть в пятницу в 19:30 по местному времени. К 21:00 пожар локализовали, к 01:19 субботы полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал.

Однако, по данным местных СМИ, при пожаре погибло около тысячи кур.

