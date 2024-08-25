В Приморском крае перевернулся автобус с туристами
25 августа 202415:59
В Приморском крае по пути в бухту Ежовая опрокинулся автобус с туристами, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
Автобус ехал из Владивостока. Транспортное средство зависло над промоиной на трех колесах. Водитель пытался выехать, но опрокинул автобус.
Пострадали две женщины. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае опрокинулся грузовик с пивом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru