В Приморском крае перевернулся автобус с туристами

В Приморском крае по пути в бухту Ежовая опрокинулся автобус с туристами, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

На юге Турции в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Автобус ехал из Владивостока. Транспортное средство зависло над промоиной на трех колесах. Водитель пытался выехать, но опрокинул автобус.

Пострадали две женщины. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае опрокинулся грузовик с пивом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвтобусПриморский Край

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