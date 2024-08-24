На юге Турции в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

На юге Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 13 человек. Об этом сообщает турецкая газета «Milliyet».

По данным источника, авария произошла примерно в 02:15 часов ночи 24 августа. Известно, что автобус ехал из Ыспарты в Анталью. В нем находились 35 пассажиров, водитель и помощник.

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Сообщается, что недалеко от деревни Эльсазы автобус не вписался в поворот, в результате чего перевернулся. По информации издания, восемь из 13 пострадавших были госпитализированы в больницу.

В начале августа RT сообщил, что после ДТП с автобусом в Мугле в Турции семеро россиян попали в медучреждения.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеДТПАвтобусТурция

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