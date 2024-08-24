На юге Турции в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

На юге Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 13 человек. Об этом сообщает турецкая газета «Milliyet».

По данным источника, авария произошла примерно в 02:15 часов ночи 24 августа. Известно, что автобус ехал из Ыспарты в Анталью. В нем находились 35 пассажиров, водитель и помощник.