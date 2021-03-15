В результате ДТП в Подмосковье пострадало восемь детей

В подмосковном Сергиевом Посаде опрокинулась маршрутка, пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 15 марта в Сергиево-Посадском городском округе. Организована проверка, устанавливаются причины и детали аварии.

По предварительным данным, причиной происшествия стал гололед: водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В ведомстве отмечают, что проверят действия водителя и надзорных органов на соответствие законодательству в сфере дорожной безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиДТППодмосковье
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