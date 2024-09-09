В Приморье задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО
9 сентября 202419:44
Полиция Приморского края задержала второго подозреваемого в вымогательстве у участника специальной военной операции, сообщает МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники требовали 160 тыс. рублей и золотой браслет.
Сначала в ходе оперативных мероприятий был задержан один из подозреваемых, а вскоре и второй, отмечает RT.
Оба фигуранта находятся под стражей и уже получили обвинения, уточнили в МВД через Telegram, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru