В Приморье задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

Полиция Приморского края задержала второго подозреваемого в вымогательстве у участника специальной военной операции, сообщает МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники требовали 160 тыс. рублей и золотой браслет.

В Приморье задержан вымогавший деньги у бойца СВО

Сначала в ходе оперативных мероприятий был задержан один из подозреваемых, а вскоре и второй, отмечает RT.

Оба фигуранта находятся под стражей и уже получили обвинения, уточнили в МВД через Telegram, передает «Радиоточка НСН».

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