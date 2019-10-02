В Приморье задержали мужчину, забившего кондуктора прутом

Во Владивостоке служебная собака вышла на след мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве кондуктора. В результате он был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД.

Как сообщает Газета.ру, подозреваемый без видимых причин атаковал кондуктора трамвая на конечной остановке и несколько раз ударил женщину металлическим прутом по голове. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась.

Злоумышленником оказался местный житель 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека», сообщает РЕН ТВ.

