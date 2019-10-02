В Приморье задержали мужчину, забившего кондуктора прутом
Во Владивостоке служебная собака вышла на след мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве кондуктора. В результате он был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД.
Как сообщает Газета.ру, подозреваемый без видимых причин атаковал кондуктора трамвая на конечной остановке и несколько раз ударил женщину металлическим прутом по голове. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась.
Злоумышленником оказался местный житель 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека», сообщает РЕН ТВ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии
- Видео бушующего урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в сети
- «Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча
- ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
- ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3