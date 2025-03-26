В Приморье возбудили дело из-за убийства амурского тигра
Уголовное дело возбудили в Приморском крае из-за убийства амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что убитого из огнестрельного оружия тигра обнаружили 25 марта близ 207-го километра автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» (Красноармейский муниципальный округ).
Дело возбудили по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами России». Ход расследования и результаты контролирует прокуратура.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте после убийства краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru