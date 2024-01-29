После убийства тигра в Приморье возбудили дело о незаконной охоте

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте после убийства краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья. Об этом сообщило в своём Telegram-канале региональное управление МВД.

Ранее гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что в Приморье был убит тигр, нарушители закона расчленили его тушу и спрятали в лесу, пытаясь замести следы преступления. Эксперт не исключает, что мотивом убийства хищника стала месть местных жителей за нападения тигров на собак в селах.

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Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Обстоятельства гибели животного выясняются.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Всего в России обитают всего около 750 амурских тигров.

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ФОТО: РИА Новости
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