В Приморье восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Школьный автобус попал в ДТП в Приморском крае, пострадали восемь детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Приморья.
По данным прокуратуры региона, авария произошла 8 декабря на 82 км автодороги «Шкотово - Партизанск». Автобус перевозил 21 школьника и одного сопровождающего. По предварительной информации, водитель транспортного средства, совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю Toyota Sprinter.
«После ДТП ... в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение», — указали в Минздраве.
Кроме того, госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением медиков.
Ранее в Новосибирске произошло ДТП с пятью автомобилями, пострадали восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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