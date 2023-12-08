В Приморье восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

По данным прокуратуры региона, авария произошла 8 декабря на 82 км автодороги «Шкотово - Партизанск». Автобус перевозил 21 школьника и одного сопровождающего. По предварительной информации, водитель транспортного средства, совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю Toyota Sprinter.

«После ДТП ... в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение», — указали в Минздраве.

Кроме того, госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением медиков.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП с пятью автомобилями, пострадали восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

