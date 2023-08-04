В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост

Под селом Иннокентьевка в Приморском крае во время дождей рухнул автомобильный мост, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В ночь на 4 августа на 6 км автомобильной трассы «Подъезд к селу Иннокентьевка» по сооружению ехал Nissan Note, который с водителем и одним пассажиром упал в место разлома. Люди при падении не пострадали.

На месте дежурят сотрудники ГИБДД, создается временный объезд. Дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.

Ранее Вильфанд предупредил регионы о дефиците осадков в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЛивеньОбрушениемостПриморский Край

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