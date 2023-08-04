В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост
4 августа 202305:24
Под селом Иннокентьевка в Приморском крае во время дождей рухнул автомобильный мост, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ночь на 4 августа на 6 км автомобильной трассы «Подъезд к селу Иннокентьевка» по сооружению ехал Nissan Note, который с водителем и одним пассажиром упал в место разлома. Люди при падении не пострадали.
На месте дежурят сотрудники ГИБДД, создается временный объезд. Дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.
Ранее Вильфанд предупредил регионы о дефиците осадков в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: торговые сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр
- В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост
- В Крыму сработала ПВО
- В США заявили, что Украина потеряла до 350 тысяч солдат с начала спецоперации
- Свергнутый глава Нигера Базум призвал мировое сообщество восстановить порядок в стране
- Трамп заявил, что суд над ним является политическим преследованием
- Российские силовики выявили ведущих мобилизацию в занятой Киевом части ДНР военкомов
- Зеленский признал масштабные злоупотребления в военкоматах
- СМИ: армия Украины начала применять советские танки Т-72 из-за потери западных
- Путин и лидеры африканских стран выступили за устранение препятствий по зерновой сделке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru