В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост

В ночь на 4 августа на 6 км автомобильной трассы «Подъезд к селу Иннокентьевка» по сооружению ехал Nissan Note, который с водителем и одним пассажиром упал в место разлома. Люди при падении не пострадали.

На месте дежурят сотрудники ГИБДД, создается временный объезд. Дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.

Ранее Вильфанд предупредил регионы о дефиците осадков в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

