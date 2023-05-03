В Приморье стаффордширский терьер укусил за лицо пятилетнего ребенка

28 апреля на улице Нахимова в Находке стаффордширский терьер, будучи непривязанным и без намордника, напал на пятилетнего летнего ребенка, укусив его за лицо.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, сам ребенок находится в больнице.

