В Приморье стаффордширский терьер укусил за лицо пятилетнего ребенка
3 мая 202316:03
В Находке стаффордширский теьрер укусил за лицо пятилетнего ребенка, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
28 апреля на улице Нахимова в Находке стаффордширский терьер, будучи непривязанным и без намордника, напал на пятилетнего летнего ребенка, укусив его за лицо.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, сам ребенок находится в больнице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru