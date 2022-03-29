В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз
29 марта 202208:27
Сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья, передает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Южно-Сахалинск».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru