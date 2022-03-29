В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз

Сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья, передает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Южно-Сахалинск».

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Сахалинское судно село на мель недалеко от берега у села Малая Кема, пишет Газета.ру.

«Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег», — подчеркнули в центре.

Отмечается, что груза на борту не было. Судно пока не удалось снять с мели из-за шторма, пишет РИА ФАН.

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Фото: Официальный сайт Администрации Приморского края
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