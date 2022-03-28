Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

Сухогруз «Омский 205» под российским флагом получил пробоину в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

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Отмечается, что судно с 12 моряками, направлявшееся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону, подало сигнал бедствия. Причина получения пробоины не уточняется.

Спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло сухогруз на буксир, его транспортируют в поселок Героевское в районе Керчи. На «Омском 205» ведут откачку воды, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КерчьКораблиЧерное Море
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