В Приморье сел на мель катамаран с 174 пассажирами

На борту судна находились 174 пассажира и четыре члена экипажа. Повреждений катамарана не зафиксировано.

В район происшествия были направлены судно «Лотос», баржа, два катера МЧС, пассажиров эвакуируют.

По факту произошедшего Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

