В Приморье сел на мель катамаран с 174 пассажирами

Катамаран «Москва», шедший из Владивостока на остров Попова, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости.

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На борту судна находились 174 пассажира и четыре члена экипажа. Повреждений катамарана не зафиксировано.

В район происшествия были направлены судно «Лотос», баржа, два катера МЧС, пассажиров эвакуируют.

По факту произошедшего Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФКораблиПриморский Край
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