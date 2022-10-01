В Приморье сел на мель катамаран с 174 пассажирами
Катамаран «Москва», шедший из Владивостока на остров Попова, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости.
На борту судна находились 174 пассажира и четыре члена экипажа. Повреждений катамарана не зафиксировано.
В район происшествия были направлены судно «Лотос», баржа, два катера МЧС, пассажиров эвакуируют.
По факту произошедшего Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.
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