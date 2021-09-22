В Приморье сбивший насмерть женщину полицейский стал фигурантом дела

Авария произошла 13 сентября вблизи улицы Спиридонова — сотрудник правоохранительных органов не уступил дорогу пешеходам. Потерпевшая была госпитализирована, однако позже скончалась.

Дело инициировано по статье «Нарушение правил дорожного движения». Руководство сотрудника проведет служебную проверку. Если его вина подтвердится, то он будет также уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

