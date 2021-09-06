В Барнауле грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Грузовик «КамАЗ» наехал на трех женщин, пересекавших дорогу по пешеходному переходу в Барнауле, две пострадавшие погибли. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю на своем официальном сайте.

Отмечается, что третья пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным ведомства, водитель 1988 года рождения сбил женщин на нерегулируемом пешеходном переходе.

Полиция проводит проверка обстоятельств и причин происшествия. Также устанавливаются личности погибших и пострадавшей.