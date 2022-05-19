В Приморье ликвидируют двухкилометровое нефтяное пятно в бухте Рудная

«Установлено, что источник утечки мазута – нефтеналивной пирс, который законсервировали в 2006-2007 году. При консервации он был освобожден от нефтепродуктов, но при разрушении пирса – предварительно, в зимний период, — остаточные нефтепродукты, которые там находились, попали в морскую среду», — рассказал собеседник агентства.

В результате разлива образовалось пятно длиной 2 километра и шириной около 100 метров, произошло загрязнение береговой полосы. Очистка, сбор и вывоз загрязненного грунта начались в среду, работы продолжатся в четверг.

Сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора взяли необходимые пробы, фактов гибели водных биоресурсов не выявлено, отмечает РЕН ТВ.

