В Приморье ликвидируют двухкилометровое нефтяное пятно в бухте Рудная
Разлив мазута из законсервированного нефтеналивного пирса зафиксирован в бухте Рудная в Приморье, протяженность пятна составляет около 2 километров, последствия разлива ликвидируют специалисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Владивостокской природоохранной прокуратуры.
«Установлено, что источник утечки мазута – нефтеналивной пирс, который законсервировали в 2006-2007 году. При консервации он был освобожден от нефтепродуктов, но при разрушении пирса – предварительно, в зимний период, — остаточные нефтепродукты, которые там находились, попали в морскую среду», — рассказал собеседник агентства.
В результате разлива образовалось пятно длиной 2 километра и шириной около 100 метров, произошло загрязнение береговой полосы. Очистка, сбор и вывоз загрязненного грунта начались в среду, работы продолжатся в четверг.
Сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора взяли необходимые пробы, фактов гибели водных биоресурсов не выявлено, отмечает РЕН ТВ.
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