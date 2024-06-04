В Приморье эвакуировали поезд «Москва–Владивосток» после сообщения о минировании

Пассажирский поезд «Москва—Владивосток» остановили в Приморском крае после сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

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«Поступило сообщение о минировании пассажирского поезда "Москва-Владивосток" от неизвестного, в связи с чем он остановлен на станции Ружино в Приморском крае», — указали в ведомстве.

Отмечается, что 316 пассажиров эвакуировали. На месте находится транспортная полиция, специалисты проверяют поезд на наличие опасных предметов.

Ранее на Камчатке пенсионерка сообщила о якобы готовящемся взрыве в здании правительства региона, суд Петропавловска-Камчатского приговорил женщину к шести годам заключения по делу о ложном минировании, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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