В Приморье два человека погибли в результате ДТП
В Приморском крае правоохранительные органы выясняют обстоятельства автоаварии в городе Партизанск, где автомобиль врезался в дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирину Сырову.
В результате ДТП погибли водитель Honda CRV и пассажир, еще шесть человек пострадали.
26 марта три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова.
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