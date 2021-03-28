В Приморье два человека погибли в результате ДТП

В Приморском крае правоохранительные органы выясняют обстоятельства автоаварии в городе Партизанск, где автомобиль врезался в дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирину Сырову.

Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре

В результате ДТП погибли водитель Honda CRV и пассажир, еще шесть человек пострадали.

26 марта три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Приморский КрайДТП
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