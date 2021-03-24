Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре
Три человека стали жертвами ДТП, произошедшего в Самаре с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что легковой автомобиль врезался в стоящую машину скорой помощи и после въехал в дорожное ограждение. Среди погибших водитель легкового автомобиля и два пассажира.
Также в результате ДТП есть пострадавшие, также пассажиры легкового автомобиля. Они доставлены в машине скорой в больницу. Об их состоянии не сообщается.
Уточняется, что легковой автомобиль был арендован посредством сервиса каршеринга.
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