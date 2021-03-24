Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре

Три человека стали жертвами ДТП, произошедшего в Самаре с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что легковой автомобиль врезался в стоящую машину скорой помощи и после въехал в дорожное ограждение. Среди погибших водитель легкового автомобиля и два пассажира.

Также в результате ДТП есть пострадавшие, также пассажиры легкового автомобиля. Они доставлены в машине скорой в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Уточняется, что легковой автомобиль был арендован посредством сервиса каршеринга.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Скорая ПомощьДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры