В Приморье арестовали водителя, устроившего автоаварию с тремя погибшими
Суд в Приморском крае арестовали на два месяца водителя грузовика, который врезался в легковушку, сообщает в Telegram прокуратура региона.
Авария произошла на 650-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток в Михайловском районе. 56-летний водитель Isuzu Forward ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Auris, которая загорелась.
Погибли три человека, среди которых 11-летний ребенок. Водитель Isuzu госпитализирован. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Водителя грузовика в текущем году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Ранее в Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru