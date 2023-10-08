В Приморье арестовали водителя, устроившего автоаварию с тремя погибшими

Суд в Приморском крае арестовали на два месяца водителя грузовика, который врезался в легковушку, сообщает в Telegram прокуратура региона.

Под Рязанью в ДТП с тремя машинами погибли три человека

Авария произошла на 650-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток в Михайловском районе. 56-летний водитель Isuzu Forward ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Auris, которая загорелась.

Погибли три человека, среди которых 11-летний ребенок. Водитель Isuzu госпитализирован. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Водителя грузовика в текущем году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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