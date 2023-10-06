Под Рязанью в ДТП с тремя машинами погибли три человека
В Клепиковском районе Рязанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.
Столкнулись легковые автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ-2107 и грузовик DAF. Находившиеся в салоне Volkswagen пассажиры умерли от полученных травм. Двух человек госпитализировали.
Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении.
По данным полиции, происшествие произошло около 15:30 мск на 479-м километре трассы Р132 «Золотое кольцо».
В Москве на Киевском шоссе 5 октября столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru