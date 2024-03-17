В Приморье акробат упал с высоты во время циркового номера
Акробат упал с высоты и получил травму во время циркового представления в городе Находке Приморского края, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Мужчина сорвался с так называемого колеса смерти. Представление проходило в цирке-шапито «Звездный».
Представитель цирка сообщил, что жизни акробата ничего не угрожает. Организована доследственная проверка по уголовной статье о нарушении требований охраны труда.
Ранее 22-летняя артистка московского Большого цирка на Вернадского Влада Морозова умерла после выступления. Причиной стала остановка сердца, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru