В Приморье акробат упал с высоты во время циркового номера

Акробат упал с высоты и получил травму во время циркового представления в городе Находке Приморского края, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Мужчина сорвался с так называемого колеса смерти. Представление проходило в цирке-шапито «Звездный».

Представитель цирка сообщил, что жизни акробата ничего не угрожает. Организована доследственная проверка по уголовной статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее 22-летняя артистка московского Большого цирка на Вернадского Влада Морозова умерла после выступления. Причиной стала остановка сердца, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЦиркПриморский Край

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