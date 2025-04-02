В Приморье 13-летний школьник ударил одноклассницу ручкой в глаз

Мальчик в Приморье ударил одноклассницу ручкой в глаз в ходе конфликта, девочку уже прооперировали. Об этом сообщил RT со ссылкой на мать девочки.

Уточняется, что причиной инцидента стала школьная ссора. Мать пострадавшей отметила, что агрессивный ребенок неоднократно обижал ее дочь.

Девочку прооперировали, зрение ребенку сохранить удалось, так как удар пришелся под глаз. Сейчас ребенку необходимо удалить оставшиеся осколки пластика из глаза.