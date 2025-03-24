В Ростовской области задержали мужчину, проникшего с ножом в детский сад

Мужчину, проникшего с ножом в детский сад в Каменске-Шахтинском Ростовской области и угрожавшего сотрудникам, задержали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение, повредил входную дверь в одном из кабинетов и, «высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож».

«Впоследствии он самостоятельно покинул территорию детского сада, скрывшись с места происшествия. В результате... никто не пострадал. Злоумышленник оперативно установлен и задержан», - заявили в СК.

Отмечается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотиков. На допросе фигурант дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, злоумышленника заключили под стражу.

Между тем в Краснодаре возбудили дело против воспитательницы детского сада, которая таскала детей за руки, ноги и волосы, пишет RT.

