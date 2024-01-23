В Прикамье проводник высадил пассажиров из поезда за 51 км до станции
Проводник следовавшего из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил группу пассажиров в Пермском крае, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Пассажиров высадили за 51 километр от места назначения. Красноуфимская транспортная прокуратура организовала проверку.
По предварительным данным, вечером 22 января поезд совершил остановку на станции Щучье озеро. Проводник ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка.
Пассажирам заявили, что они прибыли на свою станцию. Когда они поняли, что находятся в другом месте, поезд уже тронулся.
Ранее проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, высадила на платформе в Кирове домашнего кота по кличке Твикс в двадцатиградусный мороз. Питомец погиб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru