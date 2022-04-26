В Приднестровье подорвали вышки, транслировавшие русское радио

По данным ведомства, во вторник утром на территории радиотелецентра «‎Маяк» в одноименном поселке прогремели два взрыва.

«По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — указано в сообщении в Telegram-канале МВД ПМР.

Пострадавших среди сотрудников радиотелецентра и местных жителей нет, отмечает Ura.ru.

Накануне серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе, строение обстреляли из ручных противотанковых гранатометов. В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали целью атаки создание предлогов для обострения ситуации в Приднестровье, пишет РИА ФАН.

