В Приднестровье подорвали вышки, транслировавшие русское радио
Неизвестные взорвали две ретранслировавшие российское радио мощные антенны в Григориопольском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел ПМР.
По данным ведомства, во вторник утром на территории радиотелецентра «Маяк» в одноименном поселке прогремели два взрыва.
«По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — указано в сообщении в Telegram-канале МВД ПМР.
Пострадавших среди сотрудников радиотелецентра и местных жителей нет, отмечает Ura.ru.
Накануне серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе, строение обстреляли из ручных противотанковых гранатометов. В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали целью атаки создание предлогов для обострения ситуации в Приднестровье, пишет РИА ФАН.
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