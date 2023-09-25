В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300

Обломки ракеты С-300 обнаружили в селе Кицканы в Приднестровье. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков, передает РИА Новости.

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Как отметил собеседник агентства, в понедельник в 00:54 над территорией региона прогремел «достаточно серьезный взрыв».

«Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — указал Беляков.

На место происшествия прибыли саперы, правоохранители и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Как установили специалисты, предварительно, упавшие обломки — боевая часть ракеты С-300, пишет RT. Элементы сохранившейся маркировки позволили определить, что снаряд образца 1968 года. Боевой элемент изъяли с места ЧП. Происшествие обсудят на ближайшем заседании ОКК.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:С-300РакетаПриднестровье

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