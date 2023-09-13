МИД Румынии вызовет посла РФ из-за обнаружения обломков БПЛА
Министерство иностранных дел Румынии намерено вызвать главу дипмиссии России в связи с обнаружением на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата, пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
«МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 13 сентября на территории Румынии обнаружены новые фрагменты беспилотника. В МИД считают, что подобные БПЛА использует российская армия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что не располагает информацией о том, что инцидент с найденными в Румынии обломками беспилотника является свидетельством «преднамеренной атаки России», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru