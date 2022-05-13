В Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат

Неизвестные попытались поджечь здание военкомата в Тирасполе, никто не пострадал. Об этом сообщает МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

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Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства, в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Охрана оперативно ликвидировала огонь, разрушений и пострадавших нет, пишет RT.

Кроме того, злоумышленники хотели поджечь расположенную неподалеку нефтебазу, сообщает РИА ФАН. Возгорание быстро потушили.

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
ТЕГИ:ПоджогПриднестровье
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