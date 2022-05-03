МВД Приднестровья подтвердило предотвращение нового теракта с помощью БПЛА
МВД непризнанного Приднестровья в своём Telegram-канале заявило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого планировалось осуществить теракт в посёлке Маяк, был запущен с территории Украины.
В сообщении напомнили, что после атаки в конце апреля телерадиоцентр, расположенный в данном населённом пунке, был под усиленной охраной, благодаря чему ночью 3 мая пограничники обнаружили и нейтрализовали беспилотник.
«К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы», - добавили в МВД Приднестровья.
В ведомстве отметили, что злоумышленники планировали атаку на ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.
Ранее на территории радиотелецентра «Маяк» в одноименном посёлке неизвестные взорвали две ретранслировавшие российское радио мощные антенны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Генерал США обвинил Россию и Китай в желании фундаментально изменить мировой порядок
- Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- Иные вводные. С Украиной и РФ Макрон примеряет опыт Саркози в конфликте России и Грузии
- Три человека погибли при пожаре в Мытищах
- СМИ: Власти Крыма опровергли введение высокого уровня террористической угрозы
- МВД Приднестровья подтвердило предотвращение нового теракта с помощью БПЛА
- СМИ: ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти в ближайшие 6-8 месяцев
- Не взлетят. Экс-министр ответил о сроках снятия санкций в авиации
- Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации ВС РФ на Украине
- СМИ: в Приднестровье предотвратили новый теракт на территории радиотелецентра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru