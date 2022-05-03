МВД Приднестровья подтвердило предотвращение нового теракта с помощью БПЛА

МВД непризнанного Приднестровья в своём Telegram-канале заявило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого планировалось осуществить теракт в посёлке Маяк, был запущен с территории Украины.

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В сообщении напомнили, что после атаки в конце апреля телерадиоцентр, расположенный в данном населённом пунке, был под усиленной охраной, благодаря чему ночью 3 мая пограничники обнаружили и нейтрализовали беспилотник.

«К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы», - добавили в МВД Приднестровья.

В ведомстве отметили, что злоумышленники планировали атаку на ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

Ранее на территории радиотелецентра «‎Маяк» в одноименном посёлке неизвестные взорвали две ретранслировавшие российское радио мощные антенны.

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