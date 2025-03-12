В Приангарье самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Иркутск - Олекминск - Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при развороте в районе рулежной дорожки. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 марта в 08:04 (03:04 мск) при рулении самолета, принадлежащего авиакомпании «Ираэро». На борту находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров, включая двух детей. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры посетили место ЧП и осмотрели самолет.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента», - отметили в прокуратуре.

Ранее в аэропорту Перми самолет госавиации выкатился за пределы ВПП, авиагавань временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов, напоминает RT.

