В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводков
В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
В 14 районах области размыло участки дорог из-за подъема уровня воды в реках и сильных осадков. В связи с введением режима ЧС власти региона обратятся к правительству России за средствами для восстановления дорог и транспортной доступности, пишет RT.
Орлов добавил, что правительству следует разработать план по улучшению самых проблемных участков дорог. Он объяснил, что в зимний период нужно завезти необходимые инертные материалы.
Ранее из-за паводков режим ЧС ввели в Хакасии. Он действует с 23:30 20 мая. Напряженная обстановка сохраняется в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Осложнение паводковой ситуации грозит и другим муниципалитетам региона.
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