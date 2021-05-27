В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводков

Орлов добавил, что правительству следует разработать план по улучшению самых проблемных участков дорог. Он объяснил, что в зимний период нужно завезти необходимые инертные материалы.

Ранее из-за паводков режим ЧС ввели в Хакасии. Он действует с 23:30 20 мая. Напряженная обстановка сохраняется в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Осложнение паводковой ситуации грозит и другим муниципалитетам региона.

